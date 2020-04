Asociación trans de Tehuacán exige apoyos; grupos vulnerables, en abandono

Mujeres transgénero de Tehuacán pidieron al gobierno estatal apresurar la llegada de despensas, pues al municipio no han llegado; acusaron que, en medio de la contingencia, la Comuna no sólo dejó olvidada a esta población, sino también al resto que vive en pobreza.

Así lo indicó en entrevista con Ángulo 7 Sandra Martínez Flores, representante de la asociación civil Respettrans, que, ante la falta de apoyo del ayuntamiento, ha proporcionado víveres a gente que se les acerca.

Comentó que, por la contingencia sanitaria, Caritas y la Comisión de Grupos Vulnerables de la Comuna no contesta sus peticiones, pues sus oficinas están cerradas sin nadie que les proporcione información; cuando intentan hablar por teléfono, las mandan a buzón.

En la asociación, hay alrededor de 150 mujeres trans que se dedican al trabajo sexual, estilistas y vendedoras de comida y productos, pero muchas se quedaron sin ingresos tras la contingencia anunciada por los gobiernos para contener el virus del Covid-19, aseveró.

Afirmó que de si por sí se trata de un sector que para el ayuntamiento ha sido invisible, ahora, en medio de la emergencia sanitaria, lo sufren con mayor razón.

“Dicen (las autoridades) que uno se quede en casa, pero qué vamos a comer. Las trabajadoras sexuales no tenemos un trabajo fijo, a veces hay y a veces no (…) Hay gente que tiene posibilidades y tiene víveres, así hasta yo me encierro. Pero no toda puede”, mencionó.

“Funcionarios, los menos afectados”

Martínez Flores, quien junto con su hermana Verónica dirige la asociación, resaltó que las mujeres cisgénero que se dedican al trabajo sexual también son afectadas, y se quedan sin recursos para mantener a sus hijos, pues es la manera que tienen para llevar dinero a sus casas.

Como organización –aseveró– han ayudado a gente de bajos recursos de la región de la Sierra Negra que se ha acercado a ellas; pero los productos se acaban y, aunque entre las integrantes hacen lo posible por seguir apoyando, cada vez se les dificulta más.

Por ello, hizo un llamado al gobierno del estado a que acerque las despensas, pues desde que arrancó el programa hace casi una semana, los apoyos no han llegado a Tehuacán, a cuyo ayuntamiento solicitó tomar cartas en el asunto.

“Pagamos impuestos, merecemos aunque sea una despensa, porque nuestros regidores cobran su quincena y no les interesa si la gente tiene”, dijo al tiempo que remató exhortando a la población a alzar la voz.