Barbosa da despensas a familias poblanas ante contingencia

El gobernador Miguel Barbosa Huerta inició el pasado sábado con el programa “Puebla contigo”, con el que entregó despensas a familias que se encuentran en aislamiento domiciliario ante la contingencia sanitaria por Covid-19.

“Llamo a la cadena de solidaridad, a la cadena que debe de nacer del amor, de la fraternidad, de la caridad humana, de todos aquellos valores y principios que nos pueden hacer mejores personas. Llamo a la solidaridad nuevamente”, dijo.

El programa “Puebla Contigo” consiste en la distribución de paquetes integrales, con productos de la canasta básica y de higiene, en las zonas más vulnerables de los 217 municipios, iniciando por la capital del estado y la zona metropolitana.

Los apoyos llegarán directamente a los domicilios de las familias y no se entregarán por listas o a través de liderazgos, aclaró Barbosa Huerta, quien sostuvo que este programa no tendrá sesgos, será universal y gratuito, luego de advertir que no tolerará ningún tipo de desviación en agravio de los que menos tienen.

Los paquetes contienen productos de la canasta básica y de higiene, tales como arroz, frijol, sopas, azúcar, avena, lenteja, aceite, atún, café de grano, consomé de pollo, barras de amaranto y palanqueta, sal, cloro, papel higiénico y jabón.