Venta de viviendas "baratas" en Puebla cae 62% y de casas usadas baja 13%

Venta de viviendas “baratas” en Puebla cae 62% y de casas usadas baja 13% Durante los 12 meses de 2019, la venta de casas usadas disminuyó un 13.4 por ciento en el estado de Puebla, mientras que la demanda de casas caras cayó 35 por ciento, en tanto que respecto a las unidades económicas la comercialización descendió 61.9 por ciento. Lo anterior de acuerdo con el reporte “Monitor inmobiliario” de Realty World, que determinó que al cierre del año pasado, en 31 estados del país la venta de viviendas usadas bajo en promedio 13.1 por ciento, únicamente Campeche reportó un incremento del 4.1 por ciento. En el caso de la entidad poblana, se pasó de 5 mil 247 casas de uso vendidas durante 2018 a 4 mil 544 al siguiente año. Por el contrario, la demanda de viviendas caras sólo cayó en cuatro entidades federativas, Puebla fue una de ellas, asimismo concentró la segunda mayor disminución con el -35 por ciento, en primer lugar estuvo Tlaxcala (-55.5), mientras que en tercer y cuarto puesto estuvieron Tabasco (19.2) y Chihuahua (-14.4). El estudio indicó que las ventas totales del segmento de vivienda con valor superior a 4 millones de pesos, y Puebla pasó de 654 a 425. Respecto a las casas económicas con valor hasta de 316 mil 964 pesos, Puebla registró 4 mil 610 vendidas en 2019 contra las 12 mil 98 de 2018, es decir la comercialización se contrajo 61.9 por ciento. sector inmobiliario Puebla venta de casas Puebla

