Suspende SMT pase de revista; verificará medidas sanitarias Como medida de prevención y siguiendo las recomendaciones de las autoridades federales y estatales, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) suspendió, hasta nuevo aviso, el pase de revista vehicular, con el propósito de salvaguardar a usuarios del transporte público. En razón de lo anterior, la dependencia focalizará sus esfuerzos en garantizar la movilidad de las personas, como de vehículos de pasajeros y de carga, dando cumplimiento al acuerdo del Ejecutivo del Estado, que decreta como medida de seguridad sanitaria en el transporte público lo siguiente: Los prestadores del servicio de transporte deberán establecer procedimientos que protejan tanto a conductores (primera línea de asientos desocupada) como pasajeros, de tal forma que se garantice la distancia de 1.5 metros entre personas que recomienda el sector salud (el 50 por ciento de la capacidad de las unidades). Por otro lado, los prestadores del servicio de transporte deberán garantizar que la limpieza y sanitización de sus unidades de transporte se lleve a cabo cada hora, por lo que deberán lavar y enjuagar con agua y cloro el interior de sus unidades. Además de desinfectar con especial atención las partes donde los usuarios tienen mayor contacto, como los asientos, pasamanos, puertas, ventanas, timbres, además del volante del operador, así como ventilar la unidad abriendo las puertas y ventanas, permitiendo la entrada del sol y el paso del aire en lugares cerrados. El titular de la SMT, Guillermo Aréchiga Santamaría, exhortó a los concesionarios, permisionarios, operadores del transporte público, ejecutivo, mercantil y gruyeros, a adoptar las medidas preventivas necesarias para evitar contagios del Covid-19 (coronavirus), y pidió a los usuarios no saturar las unidades. coronavirus Puebla Covid Puebla transporte público Puebla

