Repatrian a maestra yucateca varada en Perú por Covid-19 La maestra Ethel, jubilada oriunda de Yucatán, regresó a México tras dos semanas de estar varada en Cusco, Perú, a causa de la contingencia sanitaria por el Covid-19, enfermedad que le quitó la vida a su esposo mientras ambos permanecían en el país sudamericano. La profesora arribó al Aeropuerto Internacional Manuel Crescencio, a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, bajo estrictas medidas sanitarias ya que ella también dio positivo al nuevo coronavirus y fue recibida por su hijo. La Cancillería mexicana y su homóloga de Perú aseguraron que la repatriación se logró “bajo las disposiciones sanitarias de ambos países”, luego de que el gobierno de Cusco interviniera ante la federación peruana para dar a conocer el caso de la mujer de 79 años. Por su condición de jubilada, la maestra Ethel será atendida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste). Editado por David Celestino Covid-19 México maestra de Yucatán perú

