Puebla sube a 82 contagios con Covid-19, 34 están hospitalizados y 8 graves

Puebla sube a 82 contagios con Covid-19, 34 están hospitalizados y 8 graves Puebla subió a 82 personas que han dado positivo a Covid-19 para este martes, entre ellos los nueve que ya fueron dados de alta, aunque aumentó la cifra de pacientes que han sido hospitalizados con 34, de los que ocho están considerados como graves. Así lo informó, en rueda de prensa, el secretario de Salud (SS), Jorge Humberto Uribe Téllez, quien agregó que a la fecha se han aplicado 372 muestras en la entidad, de las cuales están pendientes 37 por conocer su resultado en el Laboratorio Estatal de Salud. Precisó que de los 82 casos que se han dado como positivo, 79 fueron detectadas por el laboratorio estatal y tres más por el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), además de que 42 fueron de importación, 19 asociados a importación y 21 de transmisión comunitaria. Indicó que los hospitalizados se encuentran 19 en el nosocomio General de Cholula, cuatro en el Ángeles, tres en el Puebla, tres en las Torres Médicas Mac, dos en la Beneficiencia Española, uno en el Issstep, uno en el Cessa de Izúcar de Matamoros y uno más en el Picacho de la Ciudad de México. El funcionario estatal comentó que de esta cantidad ocho pacientes se encuentran graves debido a que están entubados para tener respiración asistida, mientras que siguen siendo 12 los municipios con registro de los contagiados, además del que es del estado de Guerrero. Agregó que hasta el momento los poblanos que tuvieron contacto con personas contagiadas son 294, mismos que están siendo visitados y consultados todos los días a fin de ver cómo evoluciona el virus con ellos o si se descartan los casos. coronavirus Puebla Covid-19 Puebla

