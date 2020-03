Inicio Noticias Economía Por contingencia, acuerdan condonar pago de agua de abril a 8 mil Mipymes

Your browser does not support the video tag.

Por contingencia, acuerdan condonar pago de agua de abril a 8 mil Mipymes Al menos 8 mil Mipymes de Puebla serán beneficiadas con la condonación del pago del servicio de agua potable de abril, cuyo consumo mínimo sea de hasta 50 metros cúbicos al día, esto con el fin de atender la contingencia epidemiológica por el Covid-19. Así lo informó, en rueda de prensa el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien agregó que lo anterior se acordó tras reunirse la Secretaría de Economía (SE) y Agua de Puebla, por lo que será ésta la que se hará cargo de los gastos, siempre y cuando los negocios no tengan adeudos mayores a seis meses. Explicó que entre los puntos establecidos es la suspensión del cobro por consumo mínimo a los negocios de uso comercial que, por decreto del 23 de marzo del Ejecutivo estatal, hayan cerrado temporalmente o frenado sus actividades. El mandatario poblano manifestó que otros de los acuerdos a los que se llegaron es que a la par de este beneficio, se difiere hasta diciembre de este año el pago correspondiente a los meses de mayo, junio y julio con consumo de hasta 90 metros cúbicos. Además de que se suspenderán todas las acciones de restricción o corte de los servicios de uso doméstico mientras permanezca la contingencia, que de acuerdo con lo estimado por el gobierno federal son 12 semanas desde que se registró el primer caso, es decir, hasta mayo. Anuncian plan de acción por 145 mdp Y es que, dijo, suspender la operación del servicio del agua o no solidarizarse con la población afectada por la contingencia del Covid-19, tendría efectos irreversibles, por lo que igual se pondrá en marcha un plan de acción contingente con el objetivo de minimizar el impacto económico, riesgos de higiene y posible desabasto del líquido. “Ya estamos en eso, estamos buscando formas de apoyo a todos ayer tuvimos una reunión con directivos de Agua de Puebla, son 8 mil pequeñas empresas aproximadamente de acuerdo con la información que tenemos las que serían beneficiadas”, pronunció. Barbosa Huerta indicó que, en el caso del plan de acción que se pactó con la concesionaria, se estableció una inversión de más de 145 millones de pesos para complementar el suministro del vital líquido a través de 12 pozos. Ante la pregunta de que la Canirac ha pedido que se pongan en marcha estrategias para la reactivación económica una vez que termine la contingencia, indicó que él se reunirá con todos los sectores y se buscarán alternativa para dar soluciones a todos. Agua de Puebla condonación de pagos Miguel Barbosa Huerta

Etiqueta: Agua de Puebla condonación de pagos Miguel Barbosa Huerta