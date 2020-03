Inicio Noticias Economía Pese a Covid-19, SAT aún exige declaración anual; contribuyentes, en riesgo

Pese a Covid-19, SAT aún exige declaración anual; contribuyentes, en riesgo Contribuyentes físicos y morales estarían en riesgo de ser penalizados por no presentar su declaración anual, debido a la confusión provocada por la suspensión de trámites por el Covid-19, siendo que el SAT no ha detenido la declaración anual. Así lo advirtió German Reyna y Herrero, asesor de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el Senado, quien señaló que los actos de fiscalización de las autoridades no pararan, ya que para el gobierno la recaudación es importante. Mencionó que la Secretaría de Administración Tributaria (SAT) no ha sido clara con relación a que no se suspenderá la declaración anual, por lo que algunos contribuyentes, confundidos por la cancelación de labores debido al Covid-19, podrían no declarar. «Al día de hoy, la mayoría de los contribuyentes aún no tienen lista su declaración anual y los millones de mexicanos no estarían preparados para tenerla en tiempo y forma», comentó. A dicha confusión sumó que para el periodo fiscal de este año habrán prellenados que parten de las declaraciones de pagos mensuales mismos que, al ser nuevos, generan «muchas dudas». Explicó que la consecuencia de no declarar a tiempo sería la cancelación temporal de los sellos fiscales digitales, los cuales son necesarios para emitir facturas, o una multa de hasta 7 mil 390 pesos. Señaló que de acuerdo con el SAT, en este año existen 3 millones 43 mil contribuyentes registrados, mientras que a nivel nacional la cifra es de 77 millones 706 mil. Destacó que la fiscalización digital ha permitido a las autoridades recabar mayores contribuciones, pues destacó que en enero del 2019 hubieron 679 actos, mientras que en este año la suma fue de 2 mil 99 auditorías electrónicas, lo que equivale a un incremento del 300 por ciento. Por este manejo electrónico, indicó que los contribuyentes no están exentos de pagar, pese a las circunstancias. Se debe mencionar que las personas físicas tienen hasta el 30 de abril de este año para realizar su declaración de impuestos anual. Empleadores, obligados a pagar el mínimo Sobre otro tema, Reyna y Herrero hizo hincapié en que a partir del estado de emergencia sanitaria declarado por el gobierno federal, la indemnización que las empresas deberán dar a sus trabajadores deberá ser de, al menos, un salario mínimo por día. Esto, de acuerdo con lo estimulado en el artículo 429, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, que maneja la aplicación de dicha norma como consecuencia a un suceso «de causa mayor». En el caso de los contratos colectivos, precisó la necesidad de que empleador y trabajadores lleguen a un acuerdo, cuyo deberá ser superior al al monto mínimo estipulado. IMSS emite incapacidad en línea También, señaló que el Instituto Mexicanos del Seguro Social (IMSS);hizo válida una incapacidad laboral ante posibles síntomas de Covid-19, la cual, deberá solicitarse a través de su aplicación. Precisó que para obtenerla, el empleado deberá realizar un cuestionario en la plataforma, que servirá para determinar los síntomas; si el asegurado padece una enfermedad común, recibirá un subsidio del 60 por ciento de su salario durante 14 días. En cambio, si se comprueba que el enfermo tiene Covid-19 y lo adquirió en su lugar de trabajo, su pago será del 100 por ciento Detalló que el IMSS, al emitir la incapacidad, notificará al jefe de la situación, en tanto que enviará a casa del incapacitado un kit de cubrebocas, gel antibacterial, alcohol, termómetro, anticepticos y manuales de cómo cuidar al enfermo. Covid-19 México declaración anual 2020 Germán Reyna y Herrero SAT

