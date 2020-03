Inicio Noticias Política Pedirá Antorcha al Tepjf revisar fallo que negó registro como partido

Your browser does not support the video tag.

Pedirá Antorcha al Tepjf revisar fallo que negó registro como partido El Movimiento Antorchista Poblano señaló que la resolución del TEEP en la que negó el partido a la asociación es “una burla a la ley”, por lo que afirmó que acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf). Aquiles Montaño Brito, vocero del movimiento, indicó que, en medio de la contingencia por el Covid-19, la sesión de este martes se realizó a puerta cerrada y maliciosamente, calculando que la reacción de protesta popular se dificulta. Para los abogados, la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) “violenta los principios rectores de la materia electoral”, porque sostiene “de manera falsa, que no se presentó el aviso de intención en tiempo y forma legal; no se entregaron los informes de fiscalización y desconoció las asambleas realizadas najo el argumento de que estas fueron verificadas por personal del IEE sin facultades ni atribuciones para ello. Sin embargo, defendió que hizo 18 asambleas que pide la ley y cinco demás. “Los funcionarios del IEE las revisaron todas en dos ocasiones y las certificaron. El Tribunal desconoce a esos funcionarios, para invalidar ilegalmente nuestras asambleas”. Acusó que el tribunal violó los derechos constitucionales de 300 mil ciudadanos poblanos afiliados al movimiento, violó la libertad de asociación y se convirtió en el nuevo tapete de Barbosa, el peor gobernador del país, porque tiene a Puebla postrada, sin avances de ningún tipo, con niveles de inseguridad elevadísimos y en un clima de persecución política. Por ello, recalcó que llevará el caso a la Sala Regional del Tepjf donde presentará las pruebas que acreditan que cumplió con todos los requisitos legales y “vamos a defender nuestro derecho a ser un partido político local en Puebla mediante el uso de todas las garantías constitucionales”, sentenció el vocero. antorcha partido Antorcha Puebla Movimiento Antorchista

Etiqueta: antorcha partido Antorcha Puebla Movimiento Antorchista