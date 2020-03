Inicio Noticias Nacional Médico del IMSS, primer fallecimiento por Covid-19 en Zacatecas

Médico del IMSS, primer fallecimiento por Covid-19 en Zacatecas El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lamentó el fallecimiento de un médico familiar de 38 años a causa de Covid-19 en Zacatecas, la primera víctima mortal del virus en el estado; el doctor murió en el Hospital General de Zona número 1 de la capital de esa entidad. El paciente, referido por el IMSS como “RJRM”, laboraba en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) número 57 de Zacatecas, misma que no ha tratado, hasta la fecha, pacientes con Covid-19, recalcó la institución. En seguimiento a los protocolos establecidos, sus contactos directos se encuentran en observación domiciliaria durante las siguientes dos semanas. Se reportó que el doctor habría sido infectado por contacto con un familiar que arribó de Francia a principios de marzo, mientras que la enfermedad se agravó debido a un padecimiento de diabetes. Editado por David Celestino coronavirus Zacatecas covid-19 IMSS Zacatecas

