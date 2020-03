Inicio Noticias Nacional SEP federal desmiente que receso de clases se extienda a septiembre

SEP federal desmiente que receso de clases se extienda a septiembre El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, desmintió los mensajes que circulan en redes sociales asegurando que receso de clases por la contingencia sanitaria, establecido del 20 de marzo al 20 de abril, se vaya a prolongar a septiembre. A través de una publicación en su cuenta de Twitter, el funcionario federal advirtió este lunes que “circula información no oficial sobre el Calendario Escolar y fechas de reanudación de clases”. Recordó que la dependencia a su carga es la única fuente oficial para comunicar sobre nuevas fechas para el retorno a las aulas ante la emergencia por la pandemia de Covid-19. 🔴#IMPORTANTE Circula información no oficial sobre el Calendario Escolar y fechas de reanudación de clases. Ante esas falsedades reitero que la única fuente oficial de nuevas fechas es la @SEP_mx Federal. — Esteban Moctezuma Barragán (@emoctezumab) March 30, 2020 Esto, luego de que usuarios reportaron la difusión masiva de mensajes vía WhatsApp como el siguiente, donde se da a conocer que la SEP supuestamente emitirá un comunicado donde anunciará que el ciclo escolar se suspende hasta septiembre. Esteban Moctezuma Barragán regreso a clases SEP

Etiqueta: Esteban Moctezuma Barragán regreso a clases SEP

Your browser does not support the video tag.