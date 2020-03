Inicio Noticias Economía En Puebla, centros comerciales trabajan al 30% de su capacidad: Acecop

En Puebla, centros comerciales trabajan al 30% de su capacidad: Acecop El director de la Asociación de Centros Comerciales de Puebla (Acecop), Andrés de la Luz Espinoza, señaló que las plazas de su red laboran al 30 por ciento de su capacidad debido a la contingencia y consideró que el gobierno debe elaborar un plan de apoyo. Así lo señaló en entrevista con Ángulo 7, sin precisar el tipo de negocios que siguen activos en cada plaza, aunque resaltó que principalmente se trata de bancos; “estamos trabajando con un 30 por ciento de nuestra capacidad promedio de un centro comercial”, comentó. Destacó que los locatarios que han querido abrir lo hacen cumpliendo con las recomendaciones de prevención establecidas; precisó que la disminución no sólo es en la apertura, pues la asistencia también se ha visto afectada. Al preguntarle si cuentan con un estimado de las pérdidas económicas que habría en su sector, resaltó que hasta el momento no pueden realizar un cálculo. “Lejos de generar alguna cifra previa, tenemos que ver cómo enfrentar la situación. El dinero se puede reponer, pero una vida no”, comentó. Sobre las afectaciones a los locatarios, detalló que cada centro comercial trata de apoyarlos con la anulación de la renta, dependiendo del tipo de negocio, ya que el costo del espacio es distinto por cada tamaño. Gobierno debe apoyar al sector, asegura Sin embargo, precisó que es el único tipo de ayuda que los centros pueden dar a los vendedores, resaltando que es responsabilidad de los gobiernos estatal y municipal trabajar en ello. Aseveró que hasta el momento las autoridades no han elaborado alguna solución para inhibir el impacto en dicho sector, pese a que han tenido acercamientos. “No hay planes firmes como tal, por lo tanto no tenemos nada todavía. Hay pláticas, reuniones, pero no hemos llegado a un acuerdo” aseguró. Por ello, señalo que deberán “esperar” a que se les presente un plan de apoyo al sector empresarial que involucre tanto a los hoteleros como a otros giros igualmente afectados, el cual, puntualizó, requerirá de una reestructuración completa. Acecop Andrés De La Luz Espinoza centros comerciales Puebla covid-19 economía Puebla turismo Puebla

