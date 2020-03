Inicio Noticias Puebla Abandonan a niña en banca del Paseo Bravo

Abandonan a niña en banca del Paseo Bravo En una banca del Paseo Bravo, una menor de edad fue abandonada, violando así su derecho a la integridad, pues también estaba atada; la mujer, a quien se le señaló como su madre, fue detenida mientras huía. Transeúntes reportaron en redes sociales que la mujer logró ser arrestada por policías estatales. Aunque la dependencia no ha emitido información al respecto, se prevé que iniciará con la investigación para confirmar el vínculo con la menor. Junto a la niña, estaba una cartulina con un mensaje, que también será revisado por las autoridades y el DIF, que custodiará a la menor y la valorará física y psicológicamente. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), otros derechos de la niña que también habrían sido vulnerados son el de la vida; a la supervivencia y al desarrollo; a la familia y a una vida digna. niña abandonada niña abandonada Puebla Paseo Bravo

