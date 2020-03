Inicio Noticias Nacional Última oportunidad para detener Covid-19; quéndense en casa, urge SS

Última oportunidad para detener Covid-19; quéndense en casa, urge SS El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, afirmó que es “la última oportunidad” para reducir la velocidad de transmisión del Covid-19, pues ya van 848 casos en México y 16 muertos, por lo que urgió a toda la población a quedarse en casa y evitar una catástrofe. Así lo dijo en conferencia de prensa durante la noche del sábado, en donde recalcó e hizo hincapié en que en todo el territorio nacional la gente se debe quedar en su casa y evitar salir, pues -explicó- México pasó de transmisión lenta a extremadamente acelerada, como pasó en Italia y España, que suman más de 90 mil y 70 mil contagiados, así como más de 10 mil y 5 mil muertos por coronavirus. Y es que el funcionario federal argumentó que una vez que se llegue a la situación que se encuentran esos países europeos “es incontenible”. Por lo anterior, volvió a reiterar a la población a quedarse en casa, pues es la última oportunidad” de evitar desastres. Asimismo, López-Gatell Ramírez urgió a los mexicanos a contribuir implementado las medidas instruidas por la autoridad, así como evitar salir a la calle. “El beneficio impostergable es reducir la velocidad de la transmisión de este virus. Reitero, es impostergable. Es nuestra última oportunidad de hacerlo y de hacerlo ya. Y esto requiere que sea de manera masiva, nos restrinjamos y nos quedemos en casa”, sostuvo el subsecretario de Salud. Además, recordó que el periodo para quedarse en casa comenzó desde el pasado 23 de marzo y concluiría el 19 de abril, aunque dijo que se podría extender, ya que pronto comenzará la fase 3, donde existe el riesgo de que los hospitales se saturen, ocasionando muertes masivas, como en los casos de Italia y España. que suman más de 10 mil y 5 mil fallecidos por Covd-19, respectivamente. Se debe señalar que hasta el momento, a pesar de que se recomendó quedarse en casa desde el pasado lunes, hace casi una semana, aún sigue habiendo gente en las calles, tanto en automóvil como caminando o saliendo a hacer compras sin ningún tipo de precaución, ya que aunque algunos llevan cubrebocas, se tocan la cara constantemente, además de comer con las manos y no mantener la distancia de casi 2 metros que se recomienda. Covid-19 México Hugo López-Gatell

