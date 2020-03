Inicio Noticias Economía ST habilita línea para recibir denuncias durante contingencia

ST habilita línea para recibir denuncias durante contingencia Con el fin de garantizar los derechos de los trabajadores durante la contingencia sanitaria por el Covid-19 (coronavirus), la Secretaría de Trabajo habilitó una línea telefónica para recibir denuncias o brindar asesoría respecto al pago de salarios. En este sentido, la dependencia atenderá a las y los ciudadanos a través del número telefónico 22-22-15-57-32-61, mismo que podrá utilizarse para enviar mensaje a través de Telegram y Whatsapp. En dicho número, que está disponible de 7:00 a 22:00 horas, trabajadores también podrán solicitar información para saber si su centro de trabajo debe suspender las actividades por la contingencia. Asimismo, tendrán conocimiento de las instituciones ante las que pueden acudir para obtener asesoría sobre los derechos laborales, como lo es la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, ubicada en la calle 20 Sur 1828, colonia Azcárate. La dependencia exhortó a los propietarios de establecimientos a patrones a cumplir con el pago de salarios durante la contingencia sanitaria. De acuerdo con el artículo 42 bis y 429 fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, el trabajador debe de recibir como mínimo el pago equivalente a un día de salario mínimo, que es de 123.22 pesos, por cada día que dure la suspensión. coronavirus Puebla Covid Puebla secretaría trabajo

