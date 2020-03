Inicio Noticias Nacional Servicios médicos de Pemex aplica protocolo de sanidad por Covid-19

Servicios médicos de Pemex aplica protocolo de sanidad por Covid-19 Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que se aplica el protocolo de sanidad en todos los hospitales y clínicas de la empresa, donde se han establecido medidas preventivas al interior con el personal médico y una serie de acciones cuando se detecta posibles casos. Asimismo, de manera gradual y preventiva, los Servicios de Salud de Pemex ha organizado sus procesos de atención a pacientes internados y ambulatorios, para contar con la capacidad necesaria ante la contingencia. En principio, el personalmédico recibe a pacientes con cubrebocas y gel antibacterial. Además, en caso de haber un contagio, si está asintomático, se indicará aislamiento domiciliario por 14 días, con seguimiento telefónico diario. Si dentro del periodo en vigilancia llegara a presentar síntomas, se le brindará atención como “Trabajador en riesgo”. Si presenta síntomas respiratorios leves, se realizará notificación y se aislará en su domicilio. Además, si presenta síntomas respiratorios graves, se enviará a la unidad médica de adscripción o referencia y se emitirá incapacidad médica. Los hospitales y clínicas de Pemex cumplen su compromiso de proteger la salud de todos sus derechohabientes y con ello, el bienestar de sus familias. Covid-19 México Pemex

