Quédense en casa si labor lo permite y cuiden a adultos mayores: AMLO El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró este domingo su llamado a todos los habitantes de México a quedarse en casa si no realizan labores fundamentales de bienestar y seguridad, así como a cuidar a los adultos mayores, que son los más afectados por Covid-19. Desde el pasado viernes, López Obrador hizo por primera vez este exhorto general y señaló que, con las medidas extraordinarias de “sana distancia”, se busca disminuir los contagios del coronavirus que causa dicha enfermedad, para lo cual sostuvo que el país “está a tiempo” porque inició pronto la etapa de aislamiento. https://www.youtube.com/watch?v=oYebIYb9UFI En esta ocasión, desde Sinaloa, el mandatario indicó que sólo personas cuyos trabajos sean esenciales para mantener funcionando al país deberán seguir acudiendo a sus centros de empleo como de costumbre. Ejemplicó con los casos de médicos y enfermera, así como de elementos de la Guardia Nacional. Señaló que es necesario que empleados de negocios como tortillerías sigan trabajando, pues estos establecimiento brindan un servicio indispensable para la población. En el mismo sentido, remarcó que él no puede dejar cumplir sus funciones como presidente ni aislarse, pues sostuvo que “eso quieren los conservadores” para que ello tomen el control del país en su ausencia. “Es su coraje por los cambios que estamos haciendo. Están enojados porque robaban, no pagaban impuestos (…) pagaban a intelectuales, articulistas y medios de comunicación”, agregó. También recordó a las personas que sólo es necesario que se realicen la prueba de Covid-19 si tienen síntomas como tos seca, fiebre, dolor en el cuerpo y dificultad para respirar. Todos a casa siempre y cuando no se tengan actividades fundamentales para el bienestar y la seguridad del pueblo. Sigamos cuidando a los adultos mayores y a los enfermos. #QuédateEnCasa pic.twitter.com/I8pdZbuU7Q — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 29, 2020 Desmiente negativa a que le tomara temperatura En otro tema, desmintió la versiones periodísticas de que, a su llegada al aeropuerto de Tijuana, Baja California, se negó a que le tomaran la temperatura para detectar posibles síntomas de Covid-19 en él. Refirió que, al entrar en las instalaciones, una persona le hizo este chequeó y el termómetro arrojó 36 grados centígrados, que es la temperatura normal. No obstante, aseguró que, cuando avanzaba por los pasillo, otra persona se le acercó a tomarle la temperatura, pero ahora acompañado de un “reportero de Reforma”, a lo cual se negó y le dijo que era “un provocador”. AMLO Quédate en casa Sana distancia

Etiqueta: AMLO Quédate en casa Sana distancia