Inicio Noticias Salud Pospone Secretaría de Salud jornada de vacunación antirrábica

Your browser does not support the video tag.

Pospone Secretaría de Salud jornada de vacunación antirrábica A causa de la contingencia sanitaria por el Covid-19 (coronavirus), la Secretaría de Salud pospuso la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina 2020, que se realizaría del 23 de marzo al 19 de abril. En este sentido, la dependencia señaló que próximamente dará a conocer la nueva fecha para la aplicación de cerca de un millón de vacunas gratuitas en el estado. El objetivo de dicha campaña es mantener libre del virus a perros y gatos y, con ello, evitar la transmisión de la rabia a seres humanos. Es preciso recordar que las dosis se deben aplicar a partir del primer mes de edad de estos animales, revacunarlos a los tres meses y, posteriormente, cada año. Desde el 2000, la Secretaría de Salud no cuenta con registro de casos de rabia humana transmitida por perros. Mientras que, tanto en Puebla como el resto del país, desde el año 2008 no hay casos de rabia canina. Finalmente, la dependencia exhortó a los poblanos a realizar conciencia sobre la prevención de esta enfermedad, que es 100 por ciento prevenible a través de la vacunación. coronavirus Pueblam Covid Puebla covid-19

Etiqueta: coronavirus Pueblam Covid Puebla covid-19