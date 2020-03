Inicio Noticias Municipios Las Cholulas Golpean a hombre acusado de robar en AT&T de Lomas de Angelópolis

Golpean a hombre acusado de robar en AT&T de Lomas de Angelópolis La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Andrés Cholula informó que, tras el aviso de un hombre en la Lateral de la Vía Atlixcáyotl, detuvieron y trasladaron a un hospital a un hombre acusado de robar un AT&T. Alrededor de las 10:30 horas, personal de Policía Municipal realizaba recorridos de seguridad en Lomas de Angelópolis cuando fueron interceptados por una persona del sexo masculino, mismo que les refiere tener a una persona detenida por robo a negocio de celulares, indicó un comunicado de prensa. Por ese motivo, los oficiales setrasladaron al lugar de los hechos donde se percataron de que el probable responsable se encontraba lesionado, por lo que fue trasladado al Complejo de Seguridad Pública de San Andrés Cholula, donde fue valorado por paramédicos de Protección Civil del municipio y posteriormente fue trasladado al nosocomio para que reciba la atención médica necesaria. El probable responsable fue custodiado por elementos de Policía Turística para ser puesto a disposición ante la autoridad competente. cholula Lomas de Ángelopolis robo negocio San Andrés san andres Cholula

