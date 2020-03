Inicio Noticias Nacional Exceso de notas alarmantes por Covid-19 causa estrés social: Issste

Exceso de notas alarmantes por Covid-19 causa estrés social: Issste Xóchitl Duque Alarcón, psiquiatra en la Dirección Normativa de Salud del Issste, advirtió que la exposición excesiva y prolongada a noticias alarmantes, así como a rumores, sobre el Covid-19, es una de las principales causas del estrés social que se puede agudizar durante el aislamiento. Este tipo de contenido –señaló la especialista– provoca angustia e infunde miedo irracional en las personas, por lo que la principal recomendación de cuidado en casa es limitar el tiempo dedicado a esta actividad y seleccionar los canales oficiales para recibir información útil y fidedigna. Abundó que, cuando una persona está en tensión o estrés, la mente se fija en los aspectos negativos de la situación, pues es un mecanismo de supervivencia, por lo que es aconsejable incluir en la información los aspectos positivos. Señaló que, con el estrés, nuestro organismo se prepara ante un evento de peligro, pero “puede dar síntomas físicos como palpitaciones, ansiedad, problemas para dormir y concentrarse, cansancio o fatiga, debido a que hace que nuestra mente esté hiperalerta”. Contra este padecimiento, hay estrategias basadas en investigaciones científicas, avaladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como las siguientes: Establecer un horario y tiempo determinado al día para enterarse del estatus de la pandemia y recomendaciones de las autoridades sanitarias a la población; Informar de manera sencilla y clara a todos los integrantes de la familia la situación, forma de transmisión del Covid-19, beneficios de la “sana distancia” y acciones preventivas de higiene y cuidado que cada uno podemos llevar a cabo; Sostener comunicación con seres queridos vía telefónica o digital; Favorecer a infantes y adolescentes la expresión libre de sentimientos y emociones, como tristeza o miedo; Mantener las rutinas diarias con horarios para levantarse, asearse, alimentarse, participar en las labores de orden e higiene doméstica, y dormir el tiempo necesario; Cuidar que la dieta sea saludable y balanceada; No incrementar el consumo de azúcares y carbohidratos que podrían afectar la salud; Implementar rutinas sencillas de ejercicio diario; Encontrar aspectos positivos de este periodo extraordinario en casa: verlo como una oportunidad para fortalecer los lazos familiares, así como realizar actividades recreativas de su preferencia como leer, aprender algo nuevo en internet o practicar juegos de mesa, dibujar o bailar. Remarcó la importancia de tener en cuenta que los adultos mayores con enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles son más propensos a estar irritables, ansiosos o retraídos con la estancia prolongada en casa. Por ello, se sugiere tenerles paciencia, tratarlos con respeto y repetirles las recomendaciones e integrarlos a las actividades familiares. Asimismo, la especialista recordó a todas las familias que tengan un enfermo en casa, se aseguren de contar con medicamento suficiente durante el periodo de la Jornada Nacional de la Sana Distancia, comprendido del 23 de marzo al 19 de abril, con el fin de garantizar el control de sus padecimientos y evitar mayores riesgos. Estas recomendaciones derivan de la instrucción del director general Issste, Luis Antonio Ramírez Pineda, para que especialistas en salud mental implementen una estrategia de orientación a la comunidad. Estrés social issste Noticias Covid-19

