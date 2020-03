Inicio Noticias Nacional Suman 132 nuevos casos de Covid-19 en 24 horas; van 12 muertos

Suman 132 nuevos casos de Covid-19 en 24 horas; van 12 muertos En las últimas 24 horas, el número de nuevos casos de la enfermedad Covid-19 en México pasó de 585 a 717, es decir, un aumento del 23 por ciento, mientras que en el mismo lapso se registraron cuatro nuevos decesos, por lo que la cifra de muertos se elevó a 12. Lo anterior, de acuerdo con el reporte diario del avance de la pandemia en el país, dado a conocer en la noche de este viernes por Christian Arturo Zaragoza Jiménez, director de Información Epidemiológica de la Secretaría de Salud, en conferencia de prensa desde Palacio Nacional. De acuerdo con la información presentada, los 12 fallecidos eran personas de entre 37 y 77 años, quienes padecían comorbilidades diversas (como diabetes, obesidad y tabaquismo). Estaban hospitalizados en Ciudad de México (5), Durango (1), Jalisco (3), Michoacán (1) y San Luis Potosí (2). Respecto a los infectados con el coronavirus que causa la enfermedad, se distribuyen en las 32 entidades federativas. Puebla, con 53 casos confirmados, están entre los cinco estados con mayor número de enfermos. En tanto, la Ciudad de México sigue en primer lugar nacional con más de 100. El informe también indica que los casos sospechosos se elevaron a 2 mil 475, mientras que los negativos suman 3 mil 542. Asimismo, el funcionario destacó que siguen aumentando los contagios que se dan dentro del país, sin relación con personas que hayan contraído el virus en el extranjero, pues estos casos ya son el 8 por ciento del total detectado hasta el momento (54). Por lo anterior, reiteró el llamado a toda la población a quedarse en casa en la medida de sus posibilidades, como establece la Jornada Nacional de Sana Distancia. covid-19 pandemia Secretaría de Salud

