Inicio Noticias Puebla Red Puebla de Periodistas pide priorizar sanidad por Covid-19

Your browser does not support the video tag.

Red Puebla de Periodistas pide priorizar sanidad por Covid-19 La Red Puebla de Periodistas exhortó a las áreas de comunicación y los medios utilizar métodos de sanidad para la limpieza que utilizan el gremio al realizar su labor, así como guardar 1.5 metros de distancia por el Covid-19. En un desplegado, la organización recordó que el país se encuentra en una contingencia sanitaria como recomendación de la Organización Mundial de la Salud para evitar contagios por el también llamado “coronavirus”, por lo que el gobierno federal decretó la “Jornada Sana Distancia” del 23 de marzo al 19 de abril. Por ello, a fin de proteger la salud de quienes colaboran en medios de comunicación, la red pidió a quienes están a cargo de la difusión de convocatorias a la prensa del gobierno estatal, ayuntamientos, Congreso y Poder Judicial que implementen la limpieza de mesas, sillas, pedestales, micrófonos y otro artículo utilizado por los comunicadores. A las jefaturas de información, direcciones editoriales y generales, solicitó privilegiar el trabajo en casa y, de no ser posible, cumplir con la sana distancia de 1.5 metros, limpieza constante de puertas, sanitarios, pasamanos, escritorios, teclados, etcétera. Es necesario que periodistas cuenten con equipo para preservar su salud durante coberturas, como gel antibacterial y cubrebocas, como lo requieren las medidas de sanidad para evitar contraer el Covid-19. Al gremio, recomendó limpiar constantemente sus grabadoras, lapiceros y cámaras. coronavirus Puebla covid-19 periodistas Puebla

Etiqueta: coronavirus Puebla covid-19 periodistas Puebla