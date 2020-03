Inicio Noticias Nacional Por mis funciones, no me puedo poner en cuarentena: AMLO

Your browser does not support the video tag.

Por mis funciones, no me puedo poner en cuarentena: AMLO El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que, al igual que médicos, el Ejército y la Marina, él no puede ponerse en cuarentena ni aislarse, ya que por su función de “servicio directo a la ciudadanía” no puede detener sus actividades. Así lo expresó durante la conferencia matutina de este viernes, donde aseguró que cumple con los protocolos emitidos por la Secretaría de Salud, y que así lo deben hacer “los médicos, los integrantes del Ejército y de la Marina”. El mandatario expuso que esta “trabajando todos los días, igual o a la mejor un poco más que antes, precisamente por la emergencia, tengo que estar pendiente, y tengo que continuar con mis labores”, a la vez que reiteró que la pandemia en el país está controlada. Afirmó que tiene el informe de que la mayoría de los adultos mayores, población de la que forma parte a sus 66 años ya se encuentra en casa. Recordó que realizará una gira de trabajo en Bahía de Banderas, Nayarit, así como en Tijuana y Baja California, mientras que recalcó que no habrá concentraciones. AMLO covid-19 cuarentena

Etiqueta: AMLO covid-19 cuarentena