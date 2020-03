Inicio Noticias Economía Por Covid-19, negocios dan servicio a domicilio con “Bosques Eats”

Por Covid-19, negocios dan servicio a domicilio con “Bosques Eats” Para hacerle frente a las bajas ventas derivado de la contingencia sanitaria restaurantes se han estado solidarizado, como en Bosques de San Sebastián, donde negocios de comida formaron una página para que vecinos realicen pedidos a domicilio, y así no frenar sus actividades. En entrevista telefónica para Ángulo 7, una de las participantes, Gabriela Corzas, explicó que son cerca de diez negocios de comida los que se han unido a la página de Facebook “Bosques Eats”, que surgió como iniciativa del restaurante Big Güero, que ofrece hamburguesas al carbón. Agregó que comenzarán a operar a partir del lunes, y para poder dar el servicio a domicilio, Big Güero se comprometió a prestar sus motos repartidoras a los otros negocios, además de que adquirió dos bicicletas para que jóvenes que perdieron su empleo por las bajas ventas puedan realizar las entregas a cambio de 10 pesos. Además, los interesados que cuenten con algún vehículo para realizar los pedidos a domicilio podrán ser “contratados”, pues se lanzará una convocatoria. Indicó que a partir de lunes, desde las 8:00 hasta las 9:30 horas estarán tomando pedidos, mismos que podrán ser entregados en todo Bosques de San Sebastián, así como en El Pilar, Capulines, y zonas aledañas. Refirió que los negocios participantes son de comida, que ofrecen desde cemitas, tostadas, pozole, hamburguesas, pizzas y hasta mariscos. Finalmente, señaló que a los repartidores les entregarán cubrebocas y guantes, mismos que les serán cambiados constantemente, además de que los locales tomarán las medidas sanitarias necesarias. Publicado por Bosques Eats en Jueves, 26 de marzo de 2020 Bosques de San Sebastián Bosques Eats contingencia sanitaria Puebla Covid-19 Puebla

