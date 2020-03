Inicio Noticias Puebla Crecen 18% casos de Covid-19 en Puebla: suman 53; 12 están hospitalizados

Crecen 18% casos de Covid-19 en Puebla: suman 53; 12 están hospitalizados Puebla subió a 53 casos de personas contagiadas con Covid-19 (18 por ciento más en un día), de las cuales 12 se encuentran hospitalizados, además de que de que, de la cifra total, ocho pacientes ya fueron dados de alta tras dar negativo luego de los 14 días de aislamiento. Así lo informó, en rueda de prensa, el secretario de Salud (SS), Jorge Humberto Uribe Téllez, quien agregó que, del total de casos, 34 fueron de importación (llegaron de otros país), 16 asociados a importación, y tres por contagio horizontal (que no viajaron ni tuvieron contacto con gente que sí), además de que 83 personas que estaba siendo vigilados por haber tenido contacto con los enfermos, fueron dados de alta. Preciso que, del total de importados, 19 fueron por viajar a España, 15 por llegaron de Estados Unidos, mientras que de los 12 hospitalizados, cinco están graves y se mantienen entubados, pues necesitan una asistencia respiratoria y conectados a un ventilador, esto para que haga las veces de la frecuencia respiratoria para poder vivir. Detalló que el municipio que más tiene es Puebla con 30, seguido de San Andrés Cholula con 14, San Pedro Cholula con dos, Izúcar de Matamoros con dos, Teziutlán con uno, Tlapanalá con uno, Ciudad Serdán con uno, Huejotzingo con uno y otro del estado de Guerrero. En el caso de los que están internados, están divididos: tres en el Hospital General de Cholula; tres en el Hospital Puebla, tres en el Hospital Ángeles, uno en el Picacho de la Ciudad d México, uno en el Issstep y otro más en la Beneficencia Española. El funcionario estatal manifestó que, de los 53 casos, 48 fueron registrados por la Secretaría de Salud estado, dos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dos en el Issstep y uno más parte del sector salud de Petróleos Mexicanos (Pemex). Próxima semana, lista reconversión en Cholula Además, 32 corresponde a hombres y 21 a mujeres, mientras que el rango de edad promedio entre los enfermos va de los 21 a los 76 años, además de que se encuentran 50 muestras en proceso en el Laboratorio Estatal de Salud. Uribe Téllez comentó que en el call center que se habilitó desde el martes pasado, registró 337 llamadas, de las que 273 fueron verdes, 19 amarillas y 47 rojas, de las que a su vez 20 fueron sujetas a vigilancia epidemiológica y de estos todos fueron leves y se mantienen en aislamiento domiciliario. Respecto a la reconversión del Hospital General de Cholula, el secretario comentó que, según sea el caso se trasladan a los pacientes de este nosocomio, por lo que ejemplificó que si hay mujeres embarazadas se mandan al de La Mujer, mientras que si son de manera general irán al del Norte o al del Sur. Finalmente, estimó que entre miércoles y jueves estará listo dicho nosocomio para atender sólo a pacientes con Covid-19.