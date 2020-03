Inicio Noticias Nacional Con Mejoramiento Urbano, invierten 250 mdp en Bahía de Banderas

Con Mejoramiento Urbano, invierten 250 mdp en Bahía de Banderas El gobierno federal invirtió 250 millones de pesos para financiar 16 proyectos inscritos en Programa Mejoramiento Urbano (PMU), operado por la Sedatu, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, que incluyen parques, centros de asistencia infantil, módulos deportivos y pavimentación de calles. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en dicha demarcación está contemplada la construcción del Parque de Barrio C; de los centros de Asistencia Social de Desarrollo Infantil (CADI) Bucerías y San Vicente, así como la de dos módulos deportivos municipales. A estas obras, se suman el levantamiento de una biblioteca pública municipal, de un salón deportivo y de un malecón. Respecto a las vialidades, está planeado pavimentar y dotar de infraestructura a Revolución, Pino Suárez y Amado Nervo. También se incluye la construcción de las calles Laureles del Indio, Paraíso, Bugambilia, Primavera, 5 de Mayo y Valle de Banderas. La dependencia federal destacó que el PMU es uno de los 25 programas prioritarios del Gobierno de México, y que, en ámbito urbano, a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), se realizan mil 217 acciones en colonias marginadas del municipio para la ampliación, mejoramiento o sustitución de vivienda. Además, en coordinación con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), se regularizan 446 viviendas. Nayarit Programa de Mejoramiento Urbano Sedatu

