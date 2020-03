Inicio Noticias Puebla Con donaciones de funcionarios, Comuna crea fondo para poblanos

Con donaciones de funcionarios, Comuna crea fondo para poblanos El gobierno de la ciudad de Puebla creó un fondo para apoyar a los sectores más vulnerados a partir de donaciones realizadas por funcionarios para aminorar el impacto a los habitantes de la capital en materia de sanidad y economía, a raíz de la contingencia. La alcaldesa, ante la segunda fase de contingencia por el virus Covid-19, convocó a los funcionarios de la actual administración para realizar aportaciones económicas voluntarias durante los próximos tres meses, que permitan generar un fondo de apoyo en materia de suficiencia alimentaria y acciones de salud. El aporte realizado por quienes integran el gabinete municipal, así como los trabajadores que deseen sumarse a esta iniciativa será supervisado por el Comité de Prevención y Continuidad de Operaciones del ayuntamiento de Puebla durante sesiones que la ciudadanía podrá seguir en tiempo real por internet. La administración transparentará el proceso de donación e informará a los poblanos lo recabado, así como los suministros y acciones que se llevarán a cabo entre la población, principalmente la más vulnerable, por parte del ayuntamiento. En apoyo a la economía local, Rivera Vivanco exhortó a la población a, en caso de ser necesario, realizar compras indispensables en empresas y establecimientos poblanos, así como en tiendas de conveniencia cercanas a sus domicilios, recordando que es preferible que sólo salga un miembro de la familia para que el resto permanezcan en casa. Destaca que, el gobierno de la ciudad no detendrá las funciones sustantivas que le competen, pues tanto el personal de la Policía Preventiva, en acciones de proximidad, como el de Protección Civil y DIF municipal se mantendrán alerta para brindar respuesta cuando sea necesario a través del 072. De igual manera, el ayuntamiento mantendrá contacto con la ciudadanía mediante redes sociales, promoviendo información confiable ante este periodo, así como recomendaciones oficiales para afrontarla. Asimismo, puntualizó la importancia mantener las medidas de higiene y sanidad para todos los miembros de las familias, incluidas las mascotas, brindando especial atención a adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad.