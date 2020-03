Inicio Noticias Municipios Centro Antorcha gestiona pavimentación de acceso a secundaria en Chiautzingo

Antorcha gestiona pavimentación de acceso a secundaria en Chiautzingo Jesús Galicia Galicia, líder del Movimiento Antorchista en Chiautzingo, sostuvo diversas reuniones con personal del ayuntamiento, tras lo cual se logró que la administración de Leticia Juárez Mejía se comprometiera a pavimentar el acceso que conduce a la secundaria técnica del municipio. De acuerdo con la organización, Galicia Galicia adelantó que también se realizará la gestión para un relleno sanitario y la electrificación de la calle Emiliano Zapata. “Esta obra beneficiará a decenas de habitantes”. “Me he reunido con Carlos Gracia Pérez, síndico municipal, y hemos trabajado en conjunto con la finalidad de dar a conocer los diversos apoyos con los que cuenta la administración para los sectores más vulnerables, como los del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el área de cultura y ganadería”, comentó el líder social. El representante de la organización agradeció la buena disposición del personal del ayuntamiento al trabajar con el Movimiento Antorchista, ya que con las diversas obras que se gestionarán se verán beneficiadas cientos de familias, quienes “habían sido ignoradas por varios años”. Antorcha Puebla Chiautzingo Puebla pavimentación Puebla

