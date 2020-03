Inicio Noticias Salud Tips para mantenerse relajado y en calma durante la contingencia

Your browser does not support the video tag.

Tips para mantenerse relajado y en calma durante la contingencia Enfrentar la contigencia de salud ante la pandemia del Coronavirus es difícil y puede llegar a afectar física y emocionalmente, por lo que el gobierno Federal recomienda ejercicios de respiración para mantener la calma y tener hábitos que faciliten el dormir, para así estar relajados. Por lo anterior, el gobierno federal emitió las siguientes medidas para sobrellevar el estrés entre personal de salud, como el autocuidado, por ejemplo con ejercicios de respiración para mantener la calma, también se recomienda ejercicios de relajación de músculos, así como tener hábitos que facilite el dormir y autorregular el comportamiento. Además, se puedn llegar a presentar fatiga por compasión al trabajar con pacientes graves o cuando existe una crisis como el Covid-19, el desgaste profesional se manifiesta principalmente con cansancio emocional y físico, hostilidad hacia compañeros y pacientes y también insatisfacción con el desempeño. Este estado de ánimo se refleja en tristeza, miedo y la sensación de no poder lidiar con el sufrimiento del paciente y su familia, esta situación se puede mejorar si se ayudan entre colegas para tomar descansos cuando se sientan abrumados, además de practicar las medidas de autocuidado para disminuir el estrés. Cabe recordar que para evitar que este virus se extienda a nivel nacional se optó por la jornada de sana distancia, con la que se pide a los ciudadanos no salir de sus casas más que para cosas muy necesarias, por lo que se han cerrado escuelas, cines, teatros, parques y otros lugares donde se concentra gran cantidad de personas, esta situación también puede ser difícil para algunas personas por lo que también se pueden practicar estos métodos de relajación y así disminuir la ansiedad. coronavirus covid-19 jornada de sana distancia salud mental

Etiqueta: coronavirus covid-19 jornada de sana distancia salud mental