Suman 22 los incendios forestales activos en 10 estados del país La Conafor informó que hay 22 incendios activos en diez estados del país, de los cuales los de Chihuahua, Nuevo León, Ciudad de México, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán continúan y hay dos en proceso de liquidación en Guerrero y Chiapas. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor) indicaron que la superficie total afectada es de 972.04 hectáreas, de las cuales, 441.10 son por incendios activos; 80.75 por los que están en proceso de liquidación y 450.19 por los que ya fueron liquidados. Al momento no se registran incendios forestales en ninguna Área Natural Protegida, ni tampoco se reporta alguno que sea de atención especial, asimismo se señaló que para su mitigación trabajan 966 combatientes. Se invita a la población a reportar incendios forestales al número gratuito 800-incendio (46236346) o al 911. Finalmente, las autoridades llamaron a no hacer uso del fuego en las zonas forestales, ya que la temporada de estiaje se prevé fuerte. Conafor incendios forestales medio ambiente

