Semovi llama a tener precaución vial ante la contingencia sanitaria Ante la implementación de la fase 2 de la contingencia por el Covid-19, la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la ciudad de Puebla hizo un llamado a la ciudadanía a que en el caso urgente de salir en automóvil se acaten los límites de velocidad y la señalética, para evitar accidentes. Lo anterior debido a que un percance de este tipo desviará las labores de los médicos, así como el sistema de atención, los cuales enfocan sus esfuerzos a la prevención, cuidado y atención del coronavirus, refirió la Semovi en un comunicado. El titular de la dependencia, Eduardo Covián Carrizales, recalcó que “es imperante evitar accidentes de tránsito para no distraer los esfuerzos de los profesionales de la salud y el sistema de atención médica”. De igual forma, garantizó la operación del sistema de semaforización en la ciudad, así como de las cuadrillas de la Semovi, que continuarán pendientes las 24 horas del día para la atención a desperfectos. Editado por David Celestino contingencia Covid-19 Eduardo Covián Carrizales Semovi Puebla

