Infonavit cubrirá 3 mensualidades de despedidos y dará prórroga de 6 Ante la contingencia sanitaria por el Covid-19, el Infonavit cubrirá hasta tres mensualidades del crédito de los derechohabientes que pierdan su trabajo y aplicará hasta seis meses de prórroga, sin cargos moratorios, para cumplir el pago de la hipoteca, entre otras cuatro medidas emergentes de apoyo. Así lo anunció este jueves el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), a través de un comunicado, donde señaló que, a partir del 15 de abril, implementará las siguientes acciones, con el objetivo de proteger la solvencia financiera de las familias e incentivar la actividad económica para coadyuvar en la preservación de los empleos y la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas (Pymes): Dispondrá de hasta 7 mil 326 millones de pesos para aplicar de forma universal el seguro por desempleo, para cubrir los pagos de hasta tres meses de aquellos acreditados que pierdan su relación laboral. Esto con la finalidad de que conserven su patrimonio familiar. Los acreditados no tendrán que cubrir ningún copago asociado y este beneficio podrá ser solicitado a partir del 15 de abril, para hacerlo efectivo sobre las mensualidades de mayo, junio y julio. Otorgará diferimientos (aplazamientos) en el pago de la mensualidad hipotecaria, capital e intereses, con congelamiento de saldo, para cualquier acreditado que, debido a la coyuntura, vea afectada su continuidad laboral o ingreso, y lo solicite al Instituto. Bajo esta solución, se otorgará un periodo inicial de tres meses para retomar el pago de la hipoteca, periodo que podrá ampliarse hasta tres meses más; es decir, que habrá hasta seis meses de prórroga para continuar con la amortización del financiamiento, sin cobro de intereses. Para los trabajadores cuyas empresas se declaren en paro técnico, el Infonavit aplicará beneficios de al menos 25 por ciento del factor de pago con el que se calcula su mensualidad vía nómina y podrá aplicarse por un periodo no mayor a 12 meses, dependiendo de las condiciones del crédito. Asimismo, podrá autorizar una prórroga temporal por hasta tres meses renovables sobre estas facilidades, la cual deberá solicitarse por el trabajador en la Delegación Regional o a través de los medios que el Instituto determine. Con la finalidad de no frenar la oferta de vivienda y la colocación hipotecaria, agilizará los trámites de verificación de obra y firma de los créditos, lo que ayudará a la rápida generación de oferta de inmuebles y a aminorar los efectos de la posible crisis económica. Mediante este conjunto de medidas contingentes el instituto busca dar un impulso económico equivalente a 19 mil 326 millones de pesos, y aseguró que estos se aplicarán utilizando provisiones y reservas con las que cuenta el Infonavit, por lo que garantizó la estabilidad financiera del Instituto. A estas medidas se suman los programas planteados en su Plan Financiero 2020, como Unamos Créditos y Cuenta Infonavit + Crédito Bancario que, por sí mismos, generan flexibilidad e impulso al uso del financiamiento del Instituto para detonar la actividad económica. Resaltó que que tiene como prioridad salvaguardar la solvencia económica de las y los trabajadores de México, ante la pérdida de empleos, suspensión de labores y disminución de su ingreso provocados por la crisis sanitaria por la propagación del COVID-19. Recordó también que es la hipotecaria más grande en América Latina y la cuarta en el mundo, pues desde su creación, en 1972, ha colocado 11 millones 264 mil 240 créditos en México. Apoyos por Covid-19 Créditos hipotecarios Infonavit

