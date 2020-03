Inicio Noticias Nacional Con ley aprobada en Senado, se crea Consejo Nacional del Maíz Nativo

Con ley aprobada en Senado, se crea Consejo Nacional del Maíz Nativo El Senado dio luz verde a la creación del Consejo Nacional del Maíz Nativo (Conam), que será un órgano de consulta del Presidente de la República para el diseño, planeación, programación y definición de políticas públicas que protejan esta planta, sus semillas y los cultivos tradicionales (conocidos como milpas). Lo anterior, con la aprobación del decreto que expide la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, la cual fue enviada al titular del Ejecutivo para su promulgación, tras quedar aprobada en la noche del martes por voto unánime de 79 senadores. De acuerdo con el documento, el Conam tendrá como facultades “opinar en el diseño, planeación, programación y definición de políticas públicas sobre fomento y protección al Maíz Nativo y en Diversificación Constante”, así como revisar la “modificación de los programas de semillas de Maíz Nativo”, para que se ajusten a la nueva ley. También podrá comunicar su postura a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) sobre la autorización y supervisión de los Bancos de Semillas de Maíz Nativo, así como tener voz en los mecanismos de consulta, investigación y estudios sobre Maíz Nativo. Será su función, asimismo, “impulsar la investigación y difusión del conocimiento de los maíces nativos en todo lo relativo a su producción, consumo y demás manifestaciones culturales relacionadas”. Este órgano está integrado por las siguientes personas, cuyos cargos serán “honoríficos”, por lo que no recibirán pago alguno por su contribución: Un Presidente, que será el titular del Poder Ejecutivo Federal; Un Secretario Técnico, que será el titular de la SADER, o quien él designe para suplirlo en caso de ausencia, de conformidad con la normatividad aplicable de la SADER; Un Vocal, que será el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales ( Semarnat ) ;

) Un Vocal, que será el titular de la Secretaría de Cultura ;

; Un Vocal, que será el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas ;

; Tres Vocales por la sociedad civil relacionados con el sector agroalimentario;

relacionados con el sector agroalimentario; Tres Vocales por ejidos y comunidades agrarias;

y comunidades agrarias; Tres Vocales por comunidades indígenas;

Tres Vocales por la academia. Por otra parte, el ordenamiento declara a la producción, comercialización y consumo del Maíz Nativo y en Diversificación Constante, como manifestación cultural, de conformidad con el artículo 3 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Establece también la protección del maíz y la obligación del Estado para garantizar el derecho humano a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, como lo indica el tercer párrafo del artículo 4 de la Constitución federal. Consejo Nacional del Maíz Nativo Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo Senado

