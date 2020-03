Inicio Noticias Nacional Sin sana distancia, diputados de BCS se agreden hasta con mordidas

Sin sana distancia, diputados de BCS se agreden hasta con mordidas A golpes, jalones de cabello, empujones y hasta mordidas, diputados de Baja California Sur se enfrentaron por la designación de Mario Carrillo Lerma como encargado de la dirección de Finanzas del Congreso local, sin importarles las medidas de sana distancia por Covid-19. La trifulca tuvo lugar por la tarde de este miércoles, cuando legisladores de los partidos Encuentro Social (PES) y Acción Nacional (PAN) intentaron impedir la toma de protesta de Carrillo Lerma, respaldado y nombrado por la mayoría de Morena. En videos captados por medios de ese estado, se puede ver como un grupo un bloqueo el acceso de los otro dos al recinto, lo cual provoca golpes y jaloneos entre ellos. Incluso se ve cómo las legisladoras Lorenia Lineth Montaño Ruiz (PES) y Rosalba Rodríguez López (Morena) se van a las manos y se muerden los brazos hasta que sus compañeros la separan. https://twitter.com/i/status/1242594322077200384 Tras el altercado, la directiva estatal de Morena emitió un comunicado en el que señaló que su Comisión de Ética prohíbe las agresiones físicas “entre militantes” a “mordidas” y “arañazos”, por lo que llamó a sus diputados a resolver diferencias a través del “diálogo” y el “acuerdo político”, A nivel federal, el PES y Morena mantienen la alianza que los llevó al poder, pero en los estados el primero también se ha acercado al PAN para impulsar su agenda. Asimismo, hay que señalar que esta trifulca ocurre justo en medio de la contingencia sanitaria, para la cual el gobierno federal ha reiterado que es necesario guardar medidas de “sana distancia” entre personas a fin de evitar contagios del coronavirus que causa el Covid-19. Baja California Sur Congreso Baja California Sur Pelea a mordidas

