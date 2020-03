Inicio Noticias Nacional Senado avala llevar programas sociales a Constitución; faltan estados

Senado avala llevar programas sociales a Constitución; faltan estados El Senado aprobó la reforma al artículo cuarto de de la Constitución federal para incluir en él el derechos a los programas sociales del gobierno federal, a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador; ahora, el decreto debes ser ratificado por los Congresos de al menos 17 entidades. Lo anterior, en sesión del martes por la noche, donde el dictamen quedó avalado, en lo general y en lo particular, con 91 votos a favor, en su mayoría de la bancada de Morena, uno en contra y una abstención. De acuerdo con la nueva redacción en la Carta Magna, las pensiones para adultos mayores, los apoyos a personas con discapacidad y las becas para estudiantes de todos los niveles, así como el acceso al Instituto de Salud Para el Bienestar (Insabi), quedarán establecidos como derechos que el Estado mexicano tendrá la obligación de garantizar. Durante la discusión, trascendió el rechazo a la propuesta panista de incluir un párrafo para que el gobierno también deba dar apoyos directos de 3 mil 207 pesos a los trabajadores formales e informales que pierdan su fuente de ingresos en caso de una emergencia sanitaria, pues los morenistas señalaron que implicaría regresar el dictamen a Cámara de Diputados y retrasar el proceso. Hace una semana, el 10 de marzo, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma, por lo que ahora resta que la ratifique la mitad más uno de los 32 Congresos locales. Hecho esto, el presidente podrá promulgarla. Artículo 4 Constitución federal programas sociales Senado

