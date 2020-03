Inicio Noticias Economía Se reúnen Barbosa y CCE para reducir efectos en economía por Covid-19

Se reúnen Barbosa y CCE para reducir efectos en economía por Covid-19 Con el propósito de delinear estrategias para reducir los efectos negativos que tendrá la economía local por el Covid-19, el gobernador Miguel Barbosa Huerta se reunió con el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Puebla, Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco. El representante empresarial hizo hincapié en que dicho sector sumará esfuerzos y apoyará las acciones que impulse el gobierno de Puebla a fin de que la economía de la entidad tenga las menos afectaciones posibles. Tanto el mandatario como el empresario coincidieron en destacar que la suma de acciones permitirá que este sector productivo se mantenga lo más estable posible ante esta contingencia. En el encuentro también estuvieron presentes la secretaria de economía Olivia Salomón Vibaldo y el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del estado, Gabriel Biestro Medinilla. coronavirus covid-19 Covid-19 Puebla economía Puebla

