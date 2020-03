Inicio Noticias Municipios Las Cholulas Por contingencia, Cuautlancingo aprueba cierre de negocios

Por contingencia, Cuautlancingo aprueba cierre de negocios Integrantes del Cabildo del municipio de Cuautlancingo aprobaron, en sesión extraordinaria, el cierre temporal de establecimientos de gran aglomeración por un mes como medida de contingencia sanitaria ante la pandemia de Covid-19. Durante la sesión se dio lectura al decreto que el pasado fin de semana emitió el gobierno estatal, señalando que se debían de acatar las medidas como el cierre de lugares donde se pudieran concentrar un gran número de personas para evitar el contagio del coronavirus. Entre las medidas anunciadas están el cierre temporal de salas de cine, teatro, baños públicos, gimnasios, club de servicios, casinos, bares, centros deportivos, centros nocturnos, salones de fiesta, discotecas, lugares de esparcimiento, entre otras. La alcaldesa de Cuautlancingo, Guadalupe Daniel Hernández, indicó queestas medidas serán durante el tiempo que dure la campaña nacional de “Sana Distancia”, pues de esta manera se podrá romper con la cadena de contagio del coronavirus. Además, dijo que la Comuna mantendrá vigilancia constante para asegurarse de que los negocios con restricción se apeguen a ello, por lo que exhortó a todos los comerciantes a ser responsables en sus negocios para que se acaten las medidas preventivas ante el coronavirus, lo cual debe hacer por el bien de sus clientes y de ellos mismos, lo cual será en beneficio de la sociedad en general porque son acciones para el bien de todos. Señaló que se deben evitar en la medida de lo posible las concentraciones de más de 100 personas en un mismo lugar como son los eventos religiosos, sociales, culturales. Para los restaurantes, en caso de que abran, tendrán que hacerlo colocando las mesas a 2 metros de distancia, sumado a que solo se permitirá la estancia del personal necesario para su actividad diaria, tomando las medidas sanitarias anunciadas. En el caso del servicio de transporte público deberán mantener limpias las unidades, y aplicar medidas de sanitización y desinfección. Covid-19 Puebla cuautlancingo

