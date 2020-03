Inicio Noticias Municipios Centro Muere sujeto en Huejotzingo por machetazo en la cabeza

Your browser does not support the video tag.

Muere sujeto en Huejotzingo por machetazo en la cabeza Un hombre fue murió al interior de un fraccionamiento en Huejotzingo luego de ser golpeado y recibir una herida corto contundente en la cabeza, presuntamente hecha con un machete; con horas de diferencia al menos dos sujetos fueron rafagueados a unas calles de distancia. La madrugada de este miércoles, vecinos reportaron una supuesta riña al interior del conjunto habitacional Paseo de Los Sauces Casas Ara, a lo que efectivos municipales arribaron al lugar para encontrar que la presunta trifulca se había dispersado y que un hombre de unos 30 años yacía muerto. Luego de acordonar la zona, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) se apersonaron para realizar las diligencias correspondientes para continuar con el traslado del cuerpo. Balean a al menos dos Con horas de diferencia, a unas calles del fraccionamiento, se reportó un ataque armado en contra de unos tres sujetos en la calle Porfirio Díaz y Avenida 5 de Mayo, en el Tercer Barrio del centro de Huejotzingo. Trascendió que las victimas se encontraban en las cercanías de un puesto de hamburguesas cuando sujetos a bordo de un vehículo abrieron fuego. Versiones aseguran que los tres hombres resultaron heridos, mientras que aseguran que solo dos recibieron balazos. Al cierre de esta edición se desconoce el móvil de los hechos o más detalles del estado de salud de los agredidos. Editado por David Celestino Huejotzingo inseguridad puebla Paseo de Los Sauces

Etiqueta: Huejotzingo inseguridad puebla Paseo de Los Sauces