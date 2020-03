Inicio Noticias Puebla En primer bimestre del año, Puebla, con baja en 7 partidas presupuestales

En primer bimestre del año, Puebla, con baja en 7 partidas presupuestales Durante el primer bimestre del año, Puebla registró bajas en siete de las 13 partidas presupuestales, entre ellas el Fondo General de Participaciones, ISAN, el Fondo de Fiscalización, de Extracción de Hidrocarburos y el IEPS de Gasolinas Estatal. Lo anterior, de acuerdo con el reporte mensual de Finanzas Públicas en su rubro “Participaciones pagadas a entidades y municipios 2020” –que corresponden al Ramo 28–, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En el documento de la dependencia federal se especifica que, en los dos primeros meses del año, la entidad poblana recibió 7 mil 389.2 millones de pesos, cifra que es apenas el 2.23 por ciento más respecto a los 7 mil 228.3 millones, es decir subió 160.9 millones. En ese tenor, Puebla tuvo una disminución del 100 por ciento en el caso de la Tenencia al no recibir recursos, pues en el mismo periodo de 2019 registró el .1 millones de pesos; después está el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, cuya baja fue del 22.22 por ciento, al tener sólo 5.6 millones y un año antes, del 7.2 millones. A la lista se suma el Fondo de Compensación de Repecos e Intermedios con el 11.32 por ciento menos, al pasar de 10.6 millones de pesos a 9.4 millones; así como el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), que tuvo una reducción de 8.67 por ciento al percibir 172.7 millones y en 2018 fueron 189.2 millones. Otra de los que se redujo en su presupuesto fue el Fondo de Fiscalización con el 5.49 por ciento, al registrar 253.1 millones de pesos, pero en los dos primeros meses del año pasado fueron 267.8 millones; mientras que el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) bajó en 5.39 por ciento, ya que tuvo 112.4 millones comparados con los 118.8 de un año antes. El otro que vino a la baja fue el Fondo General de Participaciones, que es del que más dinero de las 13 partidas recibe, con el 0.97 por ciento menos, al tener 5 mil 487.1 millones de pesos, sin embargo en 2019 fueron 5 mil 540.7 millones. Sólo cuatro partidos subieron En tanto, los que subieron fueron cuatro rubros, empezando por los Incentivo Económicos que pasó de 60.7 millones de pesos a 83.9 millones, lo que representó el 38.2 por ciento más; le sigue el Fondo de Impuesto Sobre la Renta (ISR) que subió de 665.3 millones a 868.9 millones, es decir, el 30.6 por ciento mayor. Del IEPS llegaron 113.8 millones de pesos y un año antes fueron 96 millones, por lo que el aumento fue del 18.54 por ciento, en tanto que del Fondo de Fomento Municipal el crecimiento es del 3.79 por ciento, ya que de 272 millones pasó a 282.3 millones. En lo que respecta a los rubros de Recaudación Federal Participable y Municipios por los que se Exportan los Hidrocarburos, como ha sido en los otros años, no se le etiquetaron recursos a la entidad poblana. Este presupuesto captado por Puebla representa el 4.3 por ciento del total nacional, que fue de 171 mil 147 millones, con lo que se ubica como el séptimo estado con más recursos, detrás del Estado de México, con 23 mil 488.1 millones; Ciudad de México, con 18 mil 262.1 millones; Jalisco, con 11 mil 342.3 millones; Veracruz, con 10 mil 24.5 millones; Nuevo León, con 8 mil 304.8 millones y Guanajuato, con 7 mil 732.1 millones. participaciones federales presupuesto ramo 28 secretaria de hacienda

