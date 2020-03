Inicio Noticias Puebla Ayuntamiento, gobierno y federación construirán cuartel de seguridad

Ayuntamiento, gobierno y federación construirán cuartel de seguridad El ayuntamiento de Puebla dio a conocer que en coordinación con dependencias de los tres órdenes de gobierno, se construirá un cuartel de seguridad en el camino al Batán, en la colonia Lomas de San Miguel. Lo anterior como parte del anuncio del gobernador Miguel Barbosa Huerta sobre la construcción de 32 cuarteles de seguridad en diferentes regiones del estado, uno de ellos en Puebla capital. Para llevar a cabo dicho proyecto, el 12 de marzo del presente año se entregaron los estudios topográficos y de mecánica de suelo correspondientes para estar en posibilidad de concluir con «uno de los proyectos más importantes para Puebla». De igual manera, se han realizado cuatro reuniones adicionales en tres meses para que el municipio reciba las obras que han sido ejecutadas por el gobierno del estado. De esta forma, se realizarán revisiones de obra para culminar con la entrega de por lo menos, cuatro importantes vialidades: la avenida Juárez, las ramblas del Paseo Bravo, el bulevar Carmelitas y el distribuidor vial Xonacatepec; asimismo, se llevará a cabo la supervisión de 18 obras que la Secretaría de Infraestructura entregará al ayuntamiento de Puebla. En el 2019, con el programa Uno más Uno, se logró la pavimentación conjunta de 15 calles, invirtiendo la administración local cerca de 40 millones de pesos. Ayuntamiento Puebla Cuartel seguridad Puebla

