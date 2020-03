Inicio Noticias Nacional Puebla y siete estados más registran incendios forestales activos

Puebla y siete estados más registran incendios forestales activos Al corte de las 10:00 horas de este martes 24 de marzo, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) informó de doce incendios forestales activos en Puebla, Durango, Oaxaca, Tlaxcala, Chiapas Quintana Roo, Yucatán y Estado de México, tres en la entidad poblana. El reporte de la dependencia refiere que los incidentes en Puebla iniciaron el pasado lunes, uno en el municipio de Libres, en el predio Las Chapas, mientras que los dos restantes son en Tlachichuca, en el ejido Nuevo Saltillo y en el Área Natural Protegida Pico de Orizaba, respectivamente. Se informó que el incendio registrado en el Parque Nacional Pico de Orizaba ha sido contenido un 60 por ciento por personal de la Conafor, mientras que la situación de otros dos incidentes está por determinar. Con dos eventos, Quintana Roo reportó incendios en los municipios de Lázaro Cárdenas y Solidaridad, al igual que Yucatán, en los municipios de Tekax y Sacalum. En tanto, Durango, Estado de México, Oaxaca, Tlaxcala y Chiapas registraron altercados en sus municipios de Mezquital, Tlatlaya, Santiago Juxtlahuaca, Sanctórum de Lázaro Cardenas y Huixtla, respectivamente. La Conafer detalló que 11 incendios fueron liquidados recientemente, los cuales causaron la afectación de unas 189.5 hectáreas, mientras que los activos han dañado unas 381, y que en su mayoría la vegetación afectada es pasto y matorrales. Asimismo, llamó a la población a no hacer uso de fuego en zonas forestales e instaron a que en caso de emergencia llamen al número gratuito 800-INCENDIO (46236346) o al 911. Editado por David Celestino Conafor incendios forestales Libres Parque Nacional Pico de Orizaba Puebla Tlachichica

