En México, 5 muertos y 405 enfermos por Covid-19; alistan hospitales A 25 días de la llegada de la enfermedad Covid-19 a México, la Secretaría de Salud federal suma cinco personas fallecidas a causa de ella y 405 contagiadas, por lo que alista al menos 19 hospitales para atender el aumento de pacientes graves en las fases dos y tres de la pandemia. Así lo dio a conocer por la noche de este martes José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, al dar a conocer los datos del reporte diario del panorama de Covid-19 en el país, donde confirmó que la quinta persona fallecida era una mujer que estaba hospitalizada en la Ciudad de México. Sobre las otras otras cuatro, correspondientes a varones, recordó que dos fueron internados en la capital del país, mientras que otro estaba en Jalisco y uno en Durango. Asimismo, remarcó que estas personas padecían enfermedades como obesidad, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), por lo que estaban dentro grupos con alto riesgo de complicaciones de salud al infectarse con el coronavirus que causa el Covid-19. Respecto de los 405 casos de contagios confirmados, las gráficas presentadas señalaron que se distribuyen en Puebla y 30 estados. Además, hay mil 219 casos sospechosos. Por su parte, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, presentó una gráfica comparativa donde se indica que, en México, la medidas de prevención se aplicaron antes de que se aceleren los contagios, mientras que en Europa y Estados Unidos se hizo después de esta etapa. Por ello, sostuvo que el gobierno federal actúa de manera oportuna ante la pandemia. En tanto, Víctor Hugo Borja Aburto, director de Prestaciones Médicas del IMSS, dio a conocer que se alista la “reconversión hospitalaria” de al menos 19 nosocomios para que en ellos se atienda a enfermos graves de Covid-19. Asimismo, señaló que habrá 70 hospitales de “referencia”, donde se canalizará a los pacientes a dichos centros especializados o se los enviará a aislamiento en su casa con cuidados ambulatorios. Par estos últimos casos, sostuvo que no serán necesarias pruebas de Covid-19, pues los médicos podrán identificar los síntomas, y aseguró que se tramitarán incapacidades de imediata para enfermos y las personas con las que hayan tenido contacto. covid-19 Hospitales Covid-19 Secretaría de Salud

