¿Aburrido en cuarentena? Imacp pone a disposición 15 libros digitales Con el objetivo de fomentar la lectura durante la cuarentena por Covid-19, el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (Imacp) puso a disposición 15 títulos descargables de manera gratuita que pueden ser del gusto de toda la familia. Los libros disponibles son “Te regalo mi luna de cartón”, de Gerardo Horacio Porcayo, una novela cuyo protagonista, Adalberto, crea una autobiografía que involucra reflexiones sobre lo que en los tiempos modernos, bajo la metáfora de un puente que busca generar vínculos. Por otra parte, “Como un ruido de grandes aguas”, de Federico Vite, está compuesto de una serie de ficciones que toman como experiencia la música y la cultura pop que se viven en Puebla y Acapulco, así como las obsesiones que las sostienen, cuyos relatos hablan de la soledad que se presenta tras una separación amorosa, así como la forma en que el crimen organizado contagia a la gente. En el poemario “Hundimientos”, de la autora Yanira García, se es testigo de un viaje hacia las profundidades del alma femenina a través lo ocurrido en el Titanic y el Euskera, dos embarcaciones que sufrieron un final trágico que impidió a sus tripulantes llegar al destino anhelado. Al respecto, el director del Imacp, Miguel Ángel Andrade Torres, describió que “la lectura es una ventana al mundo que permite comprender el contexto vivido y sus acontecimientos, además de ser una práctica placentera que abre infinitas posibilidades de conocimiento”. Entre estas y otras lecturas, como el catálogo La Gaceta, una revista que busca dar voz a los creadores de la Angelópolis, se pueden encontrar en el portal www.imacp.gob.mx/la-editorial. arte Puebla cuarentena Puebla cultura puebla imacp

