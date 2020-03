Inicio Noticias Nacional Sube a 4 cifra de muertos por Covid-19; van 367 casos en país: Salud

Sube a 4 cifra de muertos por Covid-19; van 367 casos en país: Salud Al término de este 23 de marzo, la Secretaría de Salud federal confirmó la muerte de dos hombres más por la enfermedad Covid-19, con lo cual la cifra de decesos sube a cuatro, mientras que los casos positivos ascendieron 367, esto es, 51 más respecto al la cifra reportada hace 24 horas. Así lo muestran los datos del informe diario sobre el avance de la pandemia en el país, presentados en esta ocasión por Hugo López Gatell, subsecretario de Salud federal, quien detalló que los dos nuevos fallecimientos corresponden a un hombre de 55 años en Jalisco, con “diabetes” y “obesidad”, así como otro de 71 años, con “insuficiencia renal”. A ellos, se suman los casos de los hombres muertos en la Ciudad de México y Coahuila, quienes fueron los dos primeros decesos causado por el Covid-19 en México. Respecto a los casos de enfermos, el mapa de distribución nacional muestra que están en todas las 32 entidades federativas, pero la mayoría se concentra en el Estado de México y la capital del país, que serán las que tengan mayores contagios en las próximas semanas por su densidad poblacional alta, según previó el epidemiólogo. En el caso de Puebla, vale recordar que el gobierno estatal reportó esta tarde que ya contabiliza 29 casos positivos de la enfermedad. Del total de enfermos confirmados, López Gatell subrayó que sólo el siete por ciento está hospitalizado y estable, mientras que el dos por ciento está grave o intubado, y un porcentaje igual ya se recuperó. También indicó que los casos de posibles infectados con el coronavirus que causa el Covid-19 suman 826, mientras que los descartados son mil 865. Comienzan contagios sin contacto con importados Durante la conferencia, presentó un nuevo cuadro en el que se indicaba que al menos cinco de los 367 enfermos registrados hasta este lunes no tienen nexos con casos de importación, por lo que se habría infectado con el virus a través de personas que no conocen ni saben quién los pudo haber contagiado. Sobre esta cifra, comentó que, conforme vaya aumentando, hará imposible que el gobierno tome medidas para romper las cadenas de contagio, como ocurre con los enfermos importados y quienes tuvieron contacto con ellos, por lo que se hará necesario que la población siga las restricciones para “mitigar el avance” de la pandemia. No obstante, ante la pregunta de la prensa sobre qué cifra debe alcanzar este indicador para decretar el paso a la fase dos de la pandemia, sostuvo que no se puede dar un número exacto. covid-19 pandemia Secretaría de Salud

