Pemex reporta 47 pacientes con alta tras intoxicarse en su hospital Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó que, a la fecha, han recibido alta médica 47 pacientes de su Hospital Regional en Villahermosa, Tabasco, donde se intoxicaron tras aplicarles Heparina Sódica, un medicamento para hemodiálisis, contaminada con la bacteria Klebsiella Pneumoniae. Lo anterior, a través de un comunicado de prensa emitido este lunes por la noche, donde reiteró que cuatro de los afectados siguen hospitalizados, tres en medicina interna y el otro en terapia intensiva. La empresa productiva del Estado mexicano aseguró que seguirá brindando atención integral a los 51 pacientes hasta lograr su pronta y total recuperación. negligencia medica Pemex Tabasco

