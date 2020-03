Inicio Noticias Cultura Secretaría de Cultura federal suspende actividades en recintos

Secretaría de Cultura federal suspende actividades en recintos La Secretaría de Cultura federal suspendió las actividades en centros culturales como museos, teatros, cines, entre otros, hasta nuevo aviso, siguiendo los lineamientos de la Secretaría de Salud (SS) por la presencia del coronavirus Covid-19. En el marco de la Jornada Nacional de Sana Distancia, afirmó, los museos, teatros, zonas arqueológicas y otros recintos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que se mantenían operando, suspenderán actividades a partir de este lunes, instruyó la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, después de la evaluación diaria que se realiza en conjunto con la SS. A la estrategia se suma el Centro Cultural Helénico que reprogramó su cartelera durante el periodo comprendido del 20 de marzo al 20 de abril; el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), la Fonoteca Nacional, el Centro de la Imagen, la Cineteca Nacional y el Centro Nacional de las Artes (Cenart), las bibliotecas de México y Vasconcelos, y el Auditorio Nacional en la Ciudad de México. También, el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, en Puebla, La Colmena: Centro de Tecnologías Creativas Grace Quintanilla, en Tlaxcala, y el Centro Cultural Tijuana (Cecut), en esa ciudad. Es importante mencionar que otros recintos como el Complejo Cultural Los Pinos, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (Inehrm), el Antiguo Colegio de San Ildefonso, entre otros espacios, ya habían anunciado la suspensión de actividades. Afirmó que estas medidas pueden variar en cualquier momento, de acuerdo con el comportamiento del coronavirus Covid-19 y las disposiciones emitidas por la SS federal. Cabe resaltar que esta pausa no significa la suspensión de la vida cultural que encontrará otras formas de socialización por vías de difusión alternativas, por ejemplo, en el uso de redes sociales, páginas de internet, además de Canal 22 y Radio Educación. Aseveró que cumplirá los compromisos contractuales con los artistas, independientemente de la fecha en que se lleven a cabo sus presentaciones, ante la situación que se vive en el país por la presencia del coronavirus Covid-19, como parte del “banco de funciones” para que los artistas, creadores, conferencistas, etc., contratados para las fechas de entre el 20 de marzo y el 20 de abril puedan recibir sus pagos a tiempo y reponer sus presentaciones en otro momento del año. Finalmente, invitó al público a mantenerse informado a través de los canales oficiales de comunicación del gobierno de México, a través de la página: www.gob.mx/coronavirus y siguiendo las redes sociales de la Secretaría de Cultura en Twitter (@cultura_mx), Facebook (/SecretariaCulturaMX) e Instagram (@culturamx). coronavirus México Covid Museos Ferrocarriles Puebla Secretaría Cultura

