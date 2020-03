Inicio Noticias Nacional México termina semana con 316 casos de Covid-19; 113, en 48 horas

México termina semana con 316 casos de Covid-19; 113, en 48 horas México terminó la semana del 15 al 22 de marzo con un acumulado de 316 casos de pacientes que dieron positivo a Covid-19, de los cuales 113 se registraron en las últimas 48 horas; además, hay dos decesos confirmados y 793 posibles infectados por esta pandemia. Así lo dio a conocer por la noche de este domingo Ana Lucía de la Garza Barroso, directora de Investigación Operativa Epidemiológica de la Secretaría de Salud, durante el reporte diario sobre el avance de las infecciones por el nuevo coronavirus. De acuerdo con los datos presentados por la funcionaria, los casos confirmados se distribuyen, a excepción de Tlaxcala, en todas las entidades del país. De estas, destaca la Ciudad de México, por tener más de 100, seguida del Estado de México, Jalisco y Nuevo León, donde hay más de 50 en cada una. Por su parte, Puebla está entre las entidades que registran entre 11 y 20 casos. El último reporte del gobierno estatal, emitido el sábado, señala que van 17 confirmados en el estado. Sobre los casos positivos en todo el país, la dependencia federal indicó que sólo seis por ciento precisó hospitalización, uno por ciento está grave y dos por ciento ya fue dado de alta. Asimismo, informó que suman mil 667 personas que han dado negativo a la prueba de Covid-19. Durante la conferencia, Garza Barroso también reiteró que la Secretaría de Salud es la única fuente oficial de información sobre la pandemia en México y pidió hacer caso omisas a las noticias falsas que circulan en redes sociales. covid-19 pandemia Secretaría de Salud

