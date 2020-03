Inicio Noticias Puebla Van 17 casos de Covid-19 en Puebla

Your browser does not support the video tag.

Van 17 casos de Covid-19 en Puebla La Secretaría de Salud confirmó el pasado sábado dos casos nuevos de personas contagiadas por el Covid-19, por lo que hasta el momento suman 17 ciudadanos con esta enfermedad. Sin embargo, ningún caso es de gravedad, pues han tenido el seguimiento correspondiente. En este sentido, la dependencia intensificará la vigilancia sanitaria tanto en el Aeropuerto Internacional “Hermanos Serdán” como en los municipios, toda vez que hay 165 casos sospechosos, a quienes se les realizarán las pruebas en el Laboratorio Estatal de Salud Pública, bajo criterios de definición de riesgo. Además, están en proceso 34 muestras más para confirmar si hay presencia del coronavirus. La Secretaría de Salud también redobla esfuerzos en la vigilancia de las y los poblanos, que llegarán como visitantes durante la Semana Santa y por la posible transición de la fase uno a la dos. En otros temas, la dependencia informa que hay 134 personas con influenza y que hasta el momento no hay casos de sarampión en la entidad. Covid-19 Puebla influenza Puebla

Etiqueta: Covid-19 Puebla influenza Puebla