Gobierno federal y dueños de bosques buscan que haya desarrollo sustentable En el marco del Día Internacional de los Bosques, la Semarnat, la Conafor y la Iniciativa Bosques para el Buen Vivir firmaron un acuerdo para lograr la concertación entre las autoridades y los propietarios de los bosques y diseñar políticas públicas integrales. Lo anterior con el fin de que se garanticen su preservación y que fomenten el desarrollo forestal sustentable, ya que entre 10 y 12 millones de mexicanos viven y dependen de los bosques o selvas y más de 20 millones dependen de la leña para sus necesidades diarias; más de 100 millones de hectáreas se consideran forestales, con un alto porcentaje en manos de ejidos y comunidades, muchas de ellas indígenas. El sector forestal mexicano cuenta con un enorme potencial biológico, económico, pero principalmente social. Somos el país con el mayor número de especies y variedades de pinos, el segundo en encinos, y las selvas bajas, medias y altas del país albergan una enorme diversidad que es apropiada y aprovechada por el conocimiento y las prácticas de los pueblos originarios. Las instituciones de investigación y educación que también firmarán el acuerdo manifiestan su interés y disposición en apoyar a las autoridades ambientales y a los productores organizados a que tomen sus decisiones basados en la mejor información disponible, así como su interés y disposición en apoyar a las autoridades y a las comunidades a desarrollar formas innovadoras apropiadas de gestión que permitan lograr el objetivo del desarrollo forestal sustentable mediante un enfoque agroforestal a una escala de paisaje. bosques México Semarnat

