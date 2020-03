Inicio Noticias Puebla FGE detiene en Chihuahua a 2 mujeres por asesinato en Libres

Your browser does not support the video tag.

FGE detiene en Chihuahua a 2 mujeres por asesinato en Libres La Fiscalía General del Estado (FGE) logró la detención, en Ciudad Juárez, Chihuahua, de dos mujeres que el pasado 10 de marzo de 2020 habrían asesinado a una empleada doméstica en un domicilio ubicado en la colonia Centro, del municipio de Libres. De acuerdo con la investigación, las ahora aprehendidas atacaron con arma blanca a la mujer, provocándole la muerte, además de que hirieron a un hombre de 50 años. Con base en la indagatoria, el agente del Ministerio Público (MP) de la Fiscalía de Investigación Regional, solicitó y obtuvo de la autoridad judicial, las órdenes de aprehensión respectivas. En seguimiento a los actos de investigación desarrollados, la Fiscalía rastreó y detectó a las probables responsables fuera de la entidad poblana. En Ciudad Juárez, Chihuahua, con apoyo de la Fiscalía General de aquella entidad, la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto de Puebla (Fisdai), implementó un operativo con el que logró la aprehensión de las hermanas Lucero N. de 20 años y Laidy Jaqueline N. de 22 años. La FGE continuará las acciones jurídicas necesarias en relación al caso. asesinato Puebla FGE

Etiqueta: asesinato Puebla FGE